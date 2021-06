Sanchez: “Contento per il gol all’Argentina, mi mancava. Dobbiamo continuare a crescere”

L'attaccante del Cile ha parlato del pareggio ottenuto contro l'Argentina, gara in cui è stato decisivo segnando il gol dell'1-1

"L'Argentina è un grande rivale, una squadra di livello mondiale. Sono contento di come abbiamo giocato, anche se avrei preferito riuscire a vincere. Sono felice per i miei compagni, alcuni hanno debuttato e ora dobbiamo pensare alla Bolivia, sarà una partita molto difficile. Dobbiamo continuare a migliorare e crescere, per dare fiducia ai più giovani. Abbiamo giocato due finali con loro e ci siamo fermati. Dobbiamo andare avanti. Mi mancava fare gol all'Argentina, non le avevo mai segnato e sono contento".