TS – Sanchez, l’Inter guarda con grande attenzione i movimenti del Siviglia

L'Inter punta forte su Henrikh Mkhitaryan: l'armeno, che si svincola dalla Roma il prossimo 30 giugno, è un obiettivo concreto dei nerazzurri, che punta a sostituire Arturo Vidal con lui. Ma non c'è solo l'ex Barcellona in uscita, come scrive Tuttosport: "Oltre a Vidal (destinato a svernare in Brasile con la maglia del Flamengo), in uscita c’è pure Alexis Sanchez a cui l’Inter, previa buonauscita, lascerà in mano il cartellino.