Libero – Inter, Sanchez crea scompiglio e occasioni. Altro che muso

Il cileno ha detto che vorrebbe giocare di più e Conte sa che in questo momento è molto in forma: quando lo chiama in causa risponde presente

"Il cileno ha fatto finora 5 gol e 6 assist, non male. Dice di essere in gran forma (e per fortuna non dovrà giocare in nazionale: di solito non gli porta bene) e di sentirsi come un leone in gabbia: vorrebbe partire sempre titolare. Ma quando entra negli ultimi minuti non mette il muso, anzi. Se devi gestire il risultato protegge palla e prende fallo, se devi segnare crea scompiglio e occasioni dalla trequarti». A gennaio si parlava del suo addio, ma lui è rimasto ed è una pedina in più per Conte.