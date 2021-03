CorSera – Inter, Conte ha reso Lautaro un attaccante totale. Rinnovo pronto

L'allenatore nerazzurro è riuscito a cambiare anche la mentalità dell'argentino che con la continuità è diventato decisivo

Eva A. Provenzano

Lautaro Martinezè cambiato sotto l'egida di Conte. L'argentino è diventato un attaccante totale. Così il Corriere della Sera parla del giocatore che ha segnato il gol decisivo contro il Torino e altri 13 gol che stanno contribuendo a tenere l'Inter al primo posto. I gol suoi e quelli di Lukaku sono serviti a collezionare 32 dei 65 punti totali che ha la squadra nerazzurra in classifica.

Lo ha raccontato lui stesso che Conte ha cambiato la sua testa. «Un giorno mi ha chiuso nel suo ufficio e abbiamo parlato di tutto. Da quel momento la mia carriera è cambiata», ha detto in un'intervista concessa a La Gazzetta dello Sport qualche tempo fa.

È cambiato tutto

La sua vita da calciatore è cambiata in meglio anche dal mancato trasferimento al Barcellona. Se ne parlava con insistenza prima del covid19. Era proprio Messi a volerlo al club spagnolo. Ma Conte lo ha trasformato, è diventato un attaccante completo. E adesso il club nerazzurro gli concederà il rinnovo sul quale si lavora da diverso tempo. Firmerà fino al 2024 a 4.5 mln all'anno, si tratta di un aumento di 2 milioni rispetto al contratto attuale. E potrebbe essere cancellata la clausola rescissoria sul contratto.

"Il Lautaro odierno è meno egoista, più riflessivo e forse lo è anche il suo entourage", spiega il quotidiano. Si riferisce a quando il padre dell'attaccante si riferì con un Fifone, sui social, quando Spalletti lo aveva tenuto in panchina in una gara di CL. Ma sicuramente nella sua prima stagione nerazzurra Lautaro giocava meno. Arrivò ad appena sei reti, davanti aveva Icardi e la sua evoluzione è iniziata quando è stato impiegato di più perché Maurito era ormai ai margini dell'Inter.

Conte però ha cambiato tutto. 14 reti nella scorsa stagione messe a segno dal 'Toro' e otto ammonizioni. Quest'anno sono arrivati gli stessi gol finora, ma ci sono 11 partite per aumentare il valore del bottino e solo tre ammonizioni. Conte gli ha insegnato a gestire pure quelle. Potrebbe essere una stagione davvero importante per lui che si prepara a firmare per restare ancora a lungo all'Inter.

(Fonte: Corriere della Sera)

16 marzo 2021

