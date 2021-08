Inter, Sanchez lavora per essere al top con il Genoa. Il punto su Gagliardini e D’Ambrosio

Mentre impazzano le voci di mercato, l'Inter di Simone Inzaghi lavora in vista dell'amichevole di domenica contro il Parma

Mentre impazzano le voci di mercato, l'Inter di Simone Inzaghi lavora in vista dell'amichevole di domenica contro il Parma. Ecco il punto sugli infortunati in casa nerazzurra da Tuttosport:

"A parte Sanchez, che svolge un lavoro personalizzato per arrivare al top in vista del Genoa (sarà squalificato Lautaro), Gagliardini, che continua le terapie per il ginocchio, e D’Ambrosio che dovrebbe però rientrare in gruppo in settimana. La partita di domenica con il Parma si giocherà alle ore 19".