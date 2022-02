Inter-Liverpool, Sanchez in panchina? Lui pubblica il leone…che sbadiglia

"Leone in gabbia", leone che... sbadiglia. Alexis Sanchez e le sue sfaccettature, prendere o lasciare: l'ultima uscita social

"Leone in gabbia", leone che... sbadiglia. Alexis Sanchez e le sue sfaccettature, prendere o lasciare. Dopo la vittoria in Supercoppa Italiana contro la Juventus, decisa da un suo gol all'ultimo respiro, l'attaccante cileno si era lasciato andare a uno sfogo garbato nei modi, ma comunque deciso. Si era definito un leone in gabbia, appunto: uno che vuole sempre giocare, ma che accetta, seppur suo malgrado le decisioni dell'allenatore.