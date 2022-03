Liverpool-Inter, Sanchez si carica con una foto dal passato: “Ancora Champions”

Il giocatore è il favorito per un posto da titolare accanto a Lautaro Martinez nella gara di ritorno degli ottavi

Un segnale lo aveva lanciato all'andata quando aveva pubblicato un leone annoiato. Sanchez aveva svelato, ore prima, la formazione dell'attacco nerazzurro con lui che sarebbe partito dalla panchina. Questa volta è favorito per un posto da titolare e ieri, anche sui social, si è dimostrato pronto a giocare ad Anfield, il Liverpool lo ha già affrontato quando giocava in Premier.

Il calciatore, lo hanno segnalato i bordocampisti di Salernitana-Inter, non era rimasto troppo soddisfatto dai novanta minuti in panchina nel giorno del 5-0 e ora può riprendersi spazio e manie di protagonismo contro gli inglesi. "Champions league di nuovo", ha scritto in un post e ha postato due foto. Una è quella dell'arrivo di ieri nel mitico stadio dei Reds, l'altra è una foto storica per lui. Quando indossava la maglia dell'Arsenal e affrontava sullo stesso prato verde capitan Gerrard.