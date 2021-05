Inter-Sampdoria, ecco il migliore in campo secondo i tifosi nerazzurri

È Alexis Sanchez il migliore in campo di Inter-Sampdoria votato dai tifosi nerazzurri

È Alexis Sanchez il migliore in campo di Inter-Sampdoria . È quanto hanno decretato i tifosi nerazzurri con il cileno che ha stracciato gli altri tre compagni in corsa nel sondaggio lanciato dal club nerazzurro su Twitter. Sanchez è stato il protagonista assoluto con una doppietta.

Gagliardini 13,9% | Un gol e un assist. Con la sua terza rete stagionale ha aperto il match dopo 4 minuti aggiornando la sua personale statistica: l’Inter, ha vinto tutte le 12 gare di Serie A in cui il numero 5 nerazzurro è andato a segno.

Sanchez 65,3% | Seconda doppietta stagionale dopo quella segnata contro il Parma: Alexis ha preso parte a 20 gol in 21 presenze da titolare con l'Inter in Serie A (nove reti, 11 assist).

Lautaro Martinez 11,5% | Alla sua 35esima presenza in campionato in 35 giornate, ha messo in campo idee, giocate e il gol che ha chiuso il match