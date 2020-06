Stampa Uk – Sanchez, allo United confronto su di lui. Gli verrà proposto un ruolo

Il Mirror questa mattina parla di Alexis Sanchez e di una discussione sul suo futuro che ci sarebbe stata tra l’allenatore dello United, Ole Gunnar Solskjaer, e il vicepresidente esecutivo del club, Ed Woodward. Il giornale inglese parla di flop da 400mila sterline a settimana e di un giocatore che è stato un disastro dopo l’arrivo dall’Arsenal nel gennaio 2018. Da allora ha segnato solo 32 gol in campionato.

“Ed è stato un fallimento anche la sua stagione in prestito all’Inter con un gol in quattro partite, un infortunio alla caviglia che lo ha fermato per circa tre mesi. Da quando è tornato a gennaio – si legge sul quotidiano inglese – ha giocato 11 gare, spesso partendo dalla panchina, senza segnare“. Il giornale scrive che oltre a pagare gli ultimi due anni del suo contratto, lo United ha poche opzioni sul tavolo rispetto al futuro del giocatore cileno. Ma dopo la crisi che ha investito il calcio a causa del coronavirus, il club non ha intenzione di limitarsi a pagare lo stipendio dell’attaccante. L’allenatore dal canto suo non vuole rompere gli equilibri raggiunti inserendo in squadra Greenwood e James, reintroducendo Sanchez in squadra.

Fonti vicino al club inglese sostengono che al giocatore sarà proposto di svolgere un ruolo non di primo piano nella rosa del Manchester. «Naturalmente c’è un posto per buoni giocatori e brave persone nel nostro ambiente. Vediamo dove arriveremo dopo questa stagione, perché riteniamo che questa squadra sia buona. Riteniamo di essere sulla buona strada. Sta a tutti i giocatori fare del loro meglio, perché si parla sempre di gente che viene acquistata o ceduta. Ma si tratta anche di mettere insieme questo gruppo», ha detto Solskjaer. Resta da vedere il ruolo da assegnare a Sanchez se davvero non venisse riscattato dall’Inter, come sostengono da tempo in Inghilterra.

(Fonte: mirror.co.uk)