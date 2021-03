Sky – Lautaro e Sanchez prenotano Bologna. Momento decisivo per il cileno

I due attaccanti dell'Inter stanno lavorando duramente per farsi trovare pronti per il finale di stagione

Momento decisivo per Sanchez e Lautaro Martinez . Le Nazionali sudamericane hanno interrotto la loro attività e i due attaccanti sono rimasti a lavorare ad Appiano Gentile con Conte. Alla ripresa con il Bologna non vorranno mancare.

Momento importante in cui possono concentrare tanti allenamenti, Sanchez aveva pagato tanto le soste per le Nazionali. Il fatto di rimanere a riposo e migliorare la condizione lavorando tanto in allenamento significa mettere benzina nel serbatoio per il finale di stagione. Per Bologna Lautaro e Sanchez sono pronti.