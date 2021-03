Inter, aveva ragione Conte: Sanchez nel suo momento migliore. Un dato dice tutto

La vittoria dell'Inter a Parma porta la firma di Alexis Sanchez, autore della doppietta decisiva. Evidentemente aveva ragione Conte

La vittoria dell'Inter a Parma porta la firma di Alexis Sanchez, autore della doppietta decisiva. Il cileno non segnava più di un gol nella stessa partita di Serie A da ben 10 anni. Evidentemente, aveva ragione Conte, quando affermava che Alexis vive il suo momento migliore da quando è arrivato in nerazzurro:

"A oltre dieci anni di distanza dall'ultima marcatura multipla in Serie A (il 27 febbraio 2011 in Palermo-Udinese 0-7 le sue reti furono addirittura quattro), Alexis Sanchez ieri sera ha battuto due volte Sepe e ha consegnato all'Inter tre punti pesantissimi in chiave scudetto. L'allungo sul Milan, la Juventus e l'Atalanta è di quelli importanti, forse decisivi, e il cileno, al quinto centro in campionato, ha dato il suo contributo. Forse lo hanno motivato le parole di stima di mercoledì in conferenza stampa di Conte o forse, più semplicemente, ha una condizione fisica che non aveva mai avuto da quando è a Milano".