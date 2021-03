Inter, vittoria cruciale a Parma. “E per l’Atalanta c’è un’altra grande notizia”

La vittoria di ieri su un campo difficile come quello di Parma lascia solo buone sensazioni all'Inter di Antonio Conte, ora in fuga scudetto

La vittoria di ieri su un campo difficile come quello di Parma lascia solo buone sensazioni all'Inter di Antonio Conte, ora in fuga scudetto. E, in vista della prossima partita contro l'Atalanta, cruciale nella corsa al titolo, l'allenatore nerazzurro può contare su un'altra grande notizia che la gara del Tardini ha lasciato in eredità: Conte, infatti, potrà contare su tutta la rosa. Anche sui quattro calciatori diffidati, che ieri sono riusciti a non prendere cartellini. Scrive il Corriere dello Sport: