Inter, la nuova versione di Sanchez: da trequartista fa la fortuna di Hakimi e Lukaku

Non è più un frequentatore dell’area di rigore come negli anni precedenti, ma Alexis Sanchez all’Inter ha trovato comunque una sua dimensione. Soprattutto da ‘trequartista’, dispensando assist preziosi ai compagni di squadra. Scrive il Corriere dello Sport:

“Sanchez ha ridotto la sua frequentazione dell’area di rigore avversaria, agendo quasi da trequartista. Ruolo in cui, peraltro, Conte l’ha piazzato nelle occasioni in cui si trovava nella necessità di aumentare il peso dell’attacco per recuperare il risultato. E in quella posizione, Alexis si è rivelato assai efficace, rivelandosi la rampa di lancio ideale, ad esempio, per Hakimi. Non a caso le sue aperture per il marocchino hanno prodotto 3 gol di Luaku, quasi in fotocopia, contro Fiorentina, Benevento e Borussia Mönchengladbach“.

(Fonte: Corriere dello Sport)