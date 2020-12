Tecca (Sky): “Lautaro a continuità è lo specchio dell’Inter. Sanchez…”

Potrebbe esserci Sanchez dal primo minuto nella gara con il Bologna. Lukaku giocherebbe con lui in attacco e Lautaro Martinez: «L’argentino rappresenta lo specchio dell’Inter, nel senso della continuità. Se la squadra nerazzurra ritrovasse continuità, avendo acquisito un certo senso di dominio sulla gara e buona condizione fisica, diventa tutto più semplice. Lo stesso discorso vale per l’argentino che ogni tanto viene a mancare. Sanchez ha meno gol ma è tatticamente utile per aprire spazi, è un giocatore intelligente e con esperienza. È un cambio che può dare all’Inter qualcosa».

(Fonte: SS24)