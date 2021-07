Inter-Sanchez, obiettivo Genoa: “Ora non forza, il mirino è sul 21 agosto”

L’attaccante cileno sta realizzando un ciclo di preparazione a parte per recuperare dai problemi muscolari al polpaccio

Occhi puntati su Alexis Sanchez. Il centravanti è infatti chiamato ad arrivare al 21 agosto, data d'esordio in campionato per l'Inter, al massimo della forma, considerando che Lautaro dovrà saltare la gara col Genoa per squalifica. Spiega infatti Tuttosport: "L’attaccante cileno sta realizzando un ciclo di preparazione a parte per recuperare dai problemi muscolari al polpaccio che lo hanno condizionato prima e durante la Coppa America. L’obiettivo per il giocatore è quello di non forzare ora, ma di arrivare in condizioni perfette all’esordio in campionato contro il Genoa, quando mancherà per squalifica Lautaro. Con lui e Vidal in palestra a lavorare ieri c’erano anche Vecino, Lukaku e Perisic, ultimi rientrati ad Appiano e per questo esentati dai 3 giorni di riposo che Inzaghi ha concesso al resto del gruppo".