Inter, Sanchez va veloce: domenica di lavoro in palestra. E a tavola è impeccabile

Sanchez va veloce per prendersi l'Inter e presentarsi al meglio al via della stagione nerazzurra, alla prima di campionato contro il Genoa

Alexis Sanchez va veloce per prendersi l'Inter e presentarsi al meglio al via della stagione nerazzurra, alla prima di campionato contro il Genoa a San Siro. L'attaccante cileno, infatti, ha trascorso la domenica allenandosi in palestra, mostrando ai social un fisico pressoché perfetto. Come è perfetto anche il suo comportamento a tavola. Nella foto, infatti, l'ex Arsenal e Manchester United ha pranzato con petto di pollo, fagiolini e insalata. Il modo migliore per tenersi in forma e dare il meglio in vista della nuova stagione. Ecco il post: