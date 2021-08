Lautaro, bisogna trattare con l’Inter: “Addio ad agosto? No clausola da 111mln perché…”

Da qualche giorno, in casa Inter il futuro di Lautaro Martinez è tornato sotto la luce dei riflettori: ma serve trattare con i nerazzurri

Da qualche giorno, in casa Inter il futuro di Lautaro Martinez è tornato sotto la luce dei riflettori. Con un contratto in scadenza nel 2023 e una trattativa per il rinnovo di fatto bloccata, non è affatto escluso che l'attaccante argentino lasci i nerazzurri in questa finestra di mercato. In ogni caso, sottolinea calciomercato.com, chi vorrà portarsi a casa il calciatore dovrà necessariamente trattare con la società di Viale della Liberazione, dato che la clausola da 111 milioni di euro presente nell'attuale contratto con è più esercitabile: