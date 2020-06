Herrera: “Involuzione Sanchez? Non riesco a darmi spiegazioni. A volte il calcio è così”

Ander Herrera e Alexis Sanchez hanno giocato insieme al Manchester United. L’ex compagno del cileno ha parlato della sua involuzione: «A volte, nel calcio, non c’è spiegazione per tutto quello che accade. Ricordo di averlo visto giocare anche all’Arsenal perché era nostro rivale per il titolo e per i posti in Coppa. Potevano perdere 2-0 e lui sarebbe sempre stato quello che avrebbe fatto vincere ai suoi compagni la partita. Questo dimostra come il calcio a volte non abbia spiegazioni logiche. Come può un giocatore, che un mese prima, due mesi prima, è di gran lunga il miglior giocatore in una grande squadra come l’Arsenal, poi venire allo United e non riuscire a fare del suo meglio? Non ho spiegazioni».

Sul calciatore dell’Inter ha anche aggiunto che non si tratta di mancanza di impegno: «Si allena bene, è un buon professionista, cerca di migliorare. In allenamento, si può vedere la sua qualità. Segna molti gol. Davanti al portiere è letale, segna goal su goal. Combatte per riconquistare la palla, torna indietro, vince i contrasti. Aveva tutto per avere successo allo United, e non l’ha fatto fallo. L’unica cosa che posso dire è che non ho spiegazioni». (Fonte: mirror.co.uk)