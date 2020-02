CdS – Inter, Sanchez vuole riscattare la falsa partenza: riscatto complicato, la società…

Un voglia matta di tornare a segnare. Alexis Sanchez avrà a disposizione una chance questa sera contro il Ludogorets per tornare in gol. Il cileno, autore di una sola rete fino a questo momento con la maglia nerazzurra, va a caccia del riscatto e vorrebbe infliggere un nuovo dispiacere ai campioni di Bulgaria dopo quello nella stagione 2016/2017 con il momentaneo 1-0 nel 6-0 finale dell’Arsenal.

“Alexis sa benissimo che finora la stagione non è andata come aveva sperato quando ad agosto aveva accettato di indossare la maglia nerazzurra” scrive il Corriere dello Sport. I costi elevati dell’operazione tra ingaggio (12 milioni netti che possono salire a 20 con la Champions) e costo del cartellino, rendono molto complicata la permanenza di Sanchez all’Inter. Non a caso Marotta e Ausilio si stanno muovendo per arrivare a Mertens e Giroud, entrambi in scadenza a fine stagione.

Sanchez non molla e proverà a convincere la dirigenza nerazzurro: dopo la falsa partenza a causa dell’infortunio che l’ha tenuto fuori tre mesi, ora il cileno non vuole più perdere tempo.