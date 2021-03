Inter, pensieri Scudetto: dal calendario a Sanchez, 5 motivi per sognare

L'Inter ha 10 punti di vantaggio sulla Juventus e ha raggiunto una grande consapevolezza nei propri mezzi: ecco i motivi della svolta

"Fosse un film, Antonio Conte oggi vestirebbe i panni di Leonardo Di Caprio nella pellicola diretta da Steven Spielberg: Prova a prendermi. Con la primavera alle porte, parte ufficialmente la volata scudetto e l’Inter è dove sperava di essere alla vigilia della stagione: in testa davanti alla Juve - vista da sempre come prima rivale - che ha una gara da recuperare e quindi virtualmente a -7". Apre così l'articolo de La Gazzetta dello Sport in merito alla corsa a due per lo scudetto, con l'Inter che ha un vantaggio importante sulla Juventus. E ci sono anche cinque punti che testimoniano come il vento, ad Appiano, sia cambiato.