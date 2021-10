Sanchez titolare col Perù? Il dubbio è la posizione. Il Ct del Cile: “A volte sarà…”

Il giocatore nerazzurro è con la Nazionale cilena e la stampa parla di ottime condizioni e posto da titolare nella gara di qualificazione ai Mondiali

In Cile parlano di Alexis Sanchez, considerato come un 'grande motivo di speranza' per la Nazionale nelle tre gare di questa pausa. Sono valide per le qualificazioni alla Coppa del Mondo in Qatar del 2022. Si parla di ottime condizioni fisiche per il calciatore che è tornato dall'ultima esperienza, in Coppa America, con un infortunio che lo ha messo ko nelle prime giornate del campionato italiano. Inzaghi lo sta comunque impiegando con il contagocce (70minuti nelle quattro gare in cui è stato a disposizione tra Serie A e CL) e dopo uno sfogo social sul mancato utilizzo nella gara col Sassuolo si parla di possibile addio a gennaio (stessa storia un anno fa, si era parlato di scambio con Dzeko, poi non è successo).