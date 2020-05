Mirror: “Sanchez, non sarà all’Inter la prossima stagione. E resta allo United solo se…”

Alexis Sanchez non giocherà nell’Inter nella prossima stagione. E questa, stando ai media inglesi, è l’unica certezza del suo futuro. Non sembra ci siano grosse prospettive neanche di restare al Manchester United. Il Mirror scrive su di lui: “Il cileno non è stato continuativo quando giocava allo United e la scorsa estate è andato a giocare in prestito nell’Inter. Non è andata molto meglio in Italia. Ha segnato un gol in 15 gare giocate con il nuovo club. Lì Conte gioca a due punte e con una formazione che non gli si addice. Se Sanchez sarà ancora all’Old Trafford la prossima stagione sarà perché lo United non riuscirà a trovare un acquirente disposto ad accettare di pagare il suo enorme stipendio“.

(Fonte: Mirror.co.uk)