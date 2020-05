Inter-Sanchez, riscatto praticamente impossibile: c’è un ostacolo enorme. E ci sarà un altro addio

Secondo quanto riportato da Tuttosport, Borja Valero e Alexis Sanchez, se si escludono i portieri (Padelli e Berni) e i giovani da mandare in prestito (Esposito in primis), sono i principali candidati all’addio. Lo spagnolo è in scadenza di contratto, il suo agente ha dichiarato che Borja è disposto a restare a Milano ma l’Inter sembra avere altri progetti e lo stesso vale per Sanchez. L’ex Udinese doveva rappresentare il partner di Lukaku ma l’esplosione di Lautaro e un infortunio hanno impedito al cileno di esprimersi al meglio. “Tornerà a Manchester e difficilmente l’Inter lo tratterà, anche perché il suo ingaggio da 12 milioni – in quest’annata l’Inter ne ha pagati 5 – rimane un ostacolo enorme”.