Da Appiano arrivano due buone e una cattiva notizia. Se Arturo Vidal e Marcelo Brozovic sono praticamente recuperati, non si può dire lo stesso per Alexis Sanchez, il cui 2020 può essere già concluso. “In attacco invece è dura pensare al recupero di Sanchez: forse Conte lo riavrà solo nel 2021, ma a inizio settimana l’ex United potrebbe effettuare un “provino” per capire se possa andare almeno in panchina col Verona”, scrive l’edizione odierna di Tuttosport.