Sanchez re delle notti di Coppa: 4 gol fra Champions, Supercoppa e Coppa Italia

4 dei 6 gol stagionali dell'attaccante cileno sono arrivati fra Champions League, Coppa Italia e Supercoppa

Alexis Sanchez ci ha preso gusto: l'attaccante cileno ha segnato una rete meravigliosa contro la Roma, mettendo il sigillo sulla qualificazione in semifinale di Coppa Italia dell'Inter e confermandosi "re delle notti di Coppa", come viene rinominato sul sito ufficiale nerazzurro. Ecco perchè:

"A chiudere la partita ci ha pensato Alexis Sanchez, con un destro incredibile all'incrocio dai 25 metri, il suo primo gol da fuori area in tutte le competizioni (su 17 totali) dal suo arrivo all'Inter nel 2019/20. Con la rete contro la Roma, Sanchez si conferma re delle notti di Coppa: l'attaccante cileno è andato a segno in Champions League contro lo Sheriff, in Supercoppa contro la Juventus e due volte in Coppa Italia contro Empoli e Roma con quattro dei suoi ultimi sei gol".