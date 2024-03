Un assist e un gol, il primo in Serie A in questa stagione: Alexis Sanchez ci ha messo lo zampino nel successo dell'Inter sul Genoa, ritrovando la rete nel campionato italiano che mancava da quasi due anni. Una prova confortante, come evidenzia Tuttosport: "L'attaccante cileno ha ritrovato la rete in Serie A che gli mancava dal 6 maggio 2022. [...] "El Niño Maravilla" è stato il protagonista della partita di ieri sera con un assist e il rigore del 2-0. Tiro dal dischetto "strappato" a Lautaro Martinez, che fino all'ultimo è rimasto nei paraggi con la speranza che il compagno gli lasciasse la responsabilità. Niente da fare, Sanchez ha preso il pallone e di forza ha battuto Martinez, trasformando il rigore più che dubbio concesso da Ayoldi.

Il cileno aveva già segnato dagli undici metri a Lisbona nel rocambolesco 3-3 contro il Benfica in Champions e sempre in Europa aveva realizzato il suo primo gol di questa sua seconda esperienza all'Inter, il 22 ottobre contro il Salisburgo. Per Sanchez, dunque, 3 gol in stagione che portano il totale in nerazzurro a 23 in 132 gare. Gol spesso pesanti quelli del giocatore che la scorsa stagione aveva scelto di rilanciarsi in Francia, all'Olympique Marsiglia, dove aveva segnato la bellezza di 18 reti totali. Quindi la scelta di non rinnovare e di proporsi ancora all'Inter, consapevole di essere comunque la quarta punta.