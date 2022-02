Inter, Sanchez torna titolare: a lui il compito di risvegliare Lautaro

L'attaccante cileno scenderà in campo dal primo minuto contro il Sassuolo, con Dzeko inizialmente in panchina

Nell'Inter che affronterà domani a San Siro il Sassuolo ci sarà spazio dal primo minuto per Alexis Sanchez: il tecnico Simone Inzaghi regalerà una maglia da titolare all'attaccante cileno, che giocherà al fianco di Lautaro Martinez. Per il Nino Maravilla, come scrive il Corriere dello Sport, ci sarà un compito in più: "Tornerà titolare Sanchez, sempre scalpitante e probabilmente la punta più in forma tra quelle nerazzurra in questo inizio del 2022. Tra i suoi compiti anche quello di risvegliare Lautaro. Ieri il "Toro" ha provato ad autocaricarsi, pubblicando una storia du Instagram con il commento: «Quando serve bisogna metterci le palle». Ecco, Inzaghi si augura che quelle… palle finiscano quanto prima nella rete avversaria, visto che l'argentino ha esultato soltanto una volta nelle ultime 10 gare".