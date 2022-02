Inter, Lautaro reagisce e si carica sui social: “Ora metterci le palle!”

L'attaccante argentino non sta attraversando un buon momento. Sui social reagisce alle critiche

Di certo questo non è un momento positivo per Lautaro Martinez. Il rendimento dell'attaccante argentino è in calo da qualche settimana e lo testimoniano anche i numeri: un solo gol nelle ultime dieci partite. Ma il Toro ha la fiducia di Simone Inzaghi e contro il Sassuolo partirà titolare, al suo fianco dovrebbe esserci Alexis Sanchez. Intanto il Toro reagisce sui social al suo momento no con una Stories postata su Instagram: "Quando serve bisogna metterci le palle", ha scritto El Toro, disegnando "los huevos", che in spagnolo stanno proprio ad indicare quella parte anatomica.