Sanchez torna in Cile? Navarrete: “Ho parlato con lui: vuole giocare o ritirarsi all’Universidad”

Dopo essere stato rieletto nel ruolo di presidente di Azul Azul, società che gestisce l’Universidad de Chile, José Luis Navarrete è pronto a mettere a segno un colpo. Il numero ha dichiarato nel corso della trasmissione “De fútbol se habla así“, in onda su DirecTV, di voler riportare in Cile Alexis Sanchez, attaccante di proprietà del Manchester United e in prestito all’Inter.

“Ho parlato con Alexis Sanchez ed è un tifoso dell’Universidad de Chile. Vuole giocare o ritirarsi qui” ha svelato Navarrete.