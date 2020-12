Inter, Sanchez punta al tris: titolare contro il Bologna. Alexis insegue ritmi da Arsenal

Alexis Sanchez questa sera contro il Bologna avrà la sua terza opportunità consecutiva da titolare. Antonio Conte, infatti, ha deciso di schierarlo ancora una volta in attacco. L’attaccante dell’Inter insegue il terzo gol di fila, una circostanza che non gli capita dai tempi dell’Arsenal, come specificato dal Corriere dello Sport:

“Sanchez punta al tris. Stasera, infatti, contro il Bologna giocherà la sua terza gara consecutiva da titolare in campionato e nel suo mirino ha già messo Skorupski. Dopo aver battuto prima Sirigu e poi Consigli, il numero uno rossoblù sarà il suo terzo bersaglio. L’ultima volta in cui è riuscito a infilare un filotto del genere risale al novembre 2017, quando ancora indossava la maglia dell’Arsenal. Ovvio che il primo ad augurarsi che Sanchez si ripeta è proprio Conte“.

(Fonte: Corriere dello Sport)