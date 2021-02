Un fallo su Chiesa e poi proteste. Alexis Sanchez ha incassato così il cartellino giallo durante la semifinale di andata della Coppa Italia tra Inter e Juventus. Il giocatore cileno, come il connazionale Vidal, era diffidato e quindi salterà la gara di ritorno contro i bianconeri. Si giocherà a Torino il 9 febbraio. In quell’occasione Conte recupererà Lukaku e Hakimi, questa sera out per squalifica.