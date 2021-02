Giallo per proteste. Vidal aveva fatto fallo su Ronaldo, ma Calvarese aveva fatto proseguire l’azione. Il cileno ha però prima battibeccato con CR7 e poi si è rivolto male nei confronti dell’arbitro. A quel punto, al 38esimo di Inter-Juve, è arrivata l’ammonizione per il centrocampista che era diffidato. Per questo salterà la semifinale di ritorno contro la Juventus che si giocherà a Torino il 9 febbraio.