Inter, Sanchez scalda i motori. CdS: “Se non sarà titolare sabato lo sarà in Champions”

L’inizio di stagione ha regalato all’Inter una nuova certezza: Alexis Sanchez, dopo i tanti problemi avuti nel suo primo anno in nerazzurro, è ormai pienamente recuperato, e la prentesi con le Nazionali ha restituito a Conte un giocatore in forma e desideroso di essere protagonista. Secondo il Corriere dello Sport, l’attaccante cileno si candida per una maglia da titolare nei prossimi due impegni stagionali: “Anche Sanchez ha cominciato al meglio la stagione: niente gol in maglia nerazzurra (a differenza dei 2 con il Cile), ma un impatto mai banale ogni volta che è sceso in campo. Un motivo in più per credere che, se non sarà titolare contro il Diavolo, lo sarà in Champions, con il Borussia Monchengladbach“.