Sanchez, gol e spavento: “Ho finito con una contrattura ma sono pronto per il derby”

I gol di Arturo Vidal e Alexis Sanchez non sono bastati al Cile per battere la Colombia. La squadra guidata dal c.t. Reinaldo Rueda è stata raggiunta nei minuti finali da un gol di Falcao. Al termine della gara, Sanchez è amareggiato per una vittoria sfumata a pochi minuti dal termine: “Dobbiamo avere più esperienza, abbiamo fatto un buon lavoro, ma in questi minuti finali dobbiamo essere più uniti. Ti lascia l’amaro in bocca, anche se è anche positivo che abbiamo tanti nuovi giocatori che hanno fatto bene. Dobbiamo continuare a spingere perché è solo l’inizio. Siamo comunque contenti del risultato, abbiamo giocato bene contro un avversario molto difficile, ma negli ultimi minuti dobbiamo essere come cani arrabbiati“. Sulle sue condizioni fisiche dopo la partita, Sanchez ha detto che “è solo una contrattura, niente di grave“, e si è detto pronto per il derby “lo sono sempre e amo quello che faccio”.

(alairelibre.cl)