L’Inter si gode il Sanchez 2.0: con Lautaro ed Eriksen in versione down è lui a dare la scossa

A trascinare l’Inter dopo il lockdown, assieme a Lukaku, è stato sicuramente Alexis Sanchez. Il cileno sta facendo vedere di cosa è capace e il club nerazzurro tratta con lo United per la sua riconferma futura.

“Il Niño Maravilla adesso è un giocatore nuovo, molto vicino al livello dei tempi migliori, e i nerazzurri non possono farne a meno: con Lautaro ed Eriksen in versione down, è lui che dopo la ripresa ha cominciato a fare ciò che i due compagni faticano a realizzare. Centrocampista d’attacco, attaccante che ha iniziato a segnare, uomo dinamico che sa dare la scossa alla squadra. Questo è l’Alexis nerazzurro in versione 2.0: ecco perché Conte sta spingendo per tenerlo in Europa League e per confermarlo anche l’anno prossimo”, si legge su La Gazzetta dello Sport.