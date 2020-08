GdS – Inter, svolta Sanchez: accordo col lo United, firmerà un triennale. Tutti i dettagli

La prima svolta in tema di mercato in casa Inter è vicina: il club nerazzurro è pronto ad accogliere definitivamente Alexis Sanchez. Come riferisce La Gazzetta dello Sport, nella giornata di ieri l’entourage del calciatore cileno ha trovato l’accordo con il Manchester United per la risoluzione del contratto fino al 2021. Si tratta di un passo fondamentale per la permanenza di Sanchez, che firmerà un contratto triennale a 7 milioni di euro a stagione.

“Un altro tassello importante per il futuro, una conferma che sicuramente farà felice Conte e che va ad arricchire di certezze la prossima rosa nerazzurra. Un colpo voluto dalla società, sicura che Sanchez potrà dare ancora un grande contributo alla squadra nella prossima corsa scudetto, indipendentemente da chi siederà in panchina. Perché in fondo c’è un’Inter che sta nascendo e si sta rinforzando su indicazione di Conte, ma che dovrà essere competitiva per il titolo anche se Antonio dovesse decidere di non continuare l’avventura dopo il faccia a faccia che ci sarà con la società“.

(Fonte: La Gazzetta dello Sport)