Inter, Conte ha deciso: Sanchez titolare col Torino. CdS: “Per il cileno c’è un solo problema”

“Lukaku sì, Lautaro no. Contro il Torino, Big Rom torna titolare, ma invece dell’argentino avrà come partner Sanchez“. Apre così l’articolo del Corriere dello Sport sulle probabili scelte di Antonio Conte contro i granata. In avanti, infatti, è possibile che Sanchez parta titolare al posto di Lautaro, facendo così coppia con Lukaku. Un modo per preservare l’argentino in vista del Real Madrid e per affibbiare responsabilità al cileno, che dovrà sfruttare al massimo l’occasione, visto che sarà la quarta partita da titolare.

“Il vero problema, però, è che non ha ancora segnato. E l’Inter ha bisogno di trovare gol alternativi rispetto a quelli di Big Rom del “Toro”. Se non altro, Sanchez ha smaltito gli acciacchi che avevano fatto accendere l’allarme la scorsa settimana, con tanto di polemica a distanza tra il ct cileno, Rueda, e il club nerazzurro, che aveva reagito con un comunicato durissimo”, commenta il Corriere dello Sport che poi fa un breve accenno alle altre scelte di Conte. In difesa toccherà a D’Ambrosio assieme a Ranocchia e Bastoni, mentre Skriniar e De Vrij riposeranno dopo gli impegni con le Nazionali. A centrocampo Conte punta su Gagliardini, Vidal e Barella con Nainggolan che potrebbe avere qualche chance a gara in corso.