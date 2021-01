Contro la Juve ha rimediato un piccolo affaticamento, ma per Alexis Sanchez l’allarme è rientrato. Come riferisce Sky sport, il cileno oggi ha lavorato sul campo ma a parte rispetto ai compagni, ma non si saranno problemi per quanto riguarda la trasferta di Udine. Contro la squadra di Gotti l’attaccante cileno ci sarà.

