GdS – Acerbi e Thuram, atteggiamento positivo. Sanchez trasparente, Arnautovic svogliato

I migliori e i peggiori dell'Inter scesa in campo ieri sera a San Siro contro la Real Socedad

L'Inter non va oltre il pareggio con la Real Sociedad . I nerazzurri si qualificano agli ottavi di finale di Champions League come secondi, questi i migliori e i peggiori della sfida di ieri sera contro gli spagnoli secondo La Gazzetta dello Sport:

Acerbi 6,5 - Di qua e di là, tra i più positivi per atteggiamento. Ha la chance del tiro al volo nel primo tempo, ma non è quello il suo mestiere. Bravo anche ad alzarsi in costruzione.