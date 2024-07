L'attaccante cileno dopo aver chiuso la sua avventura in nerazzurro, è in cerca di una squadra. Udinese pronta ad accoglierlo

Dopo aver conquistato lo scudetto, le strade dell'Inter e di Alexis Sanchez si sono divise. Adesso il cileno è alla ricerca di una squadra per vivere una stagione da protagonista. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, l’Udinese è alla finestra per il sogno Alexis Sanchez, svincolato dopo lo scudetto con l’Inter.

"Per il cileno non c’è una vera e propria trattativa o un’offerta ufficiale. Semplicemente, se El Nino Maravilla non trova un accordo con il Marsiglia o con un’altra società di livello internazionale, i friulani sono pronti ad accoglierlo a condizioni ritenute vantaggiose. I tifosi, del resto, non lo hanno mai dimenticato e sarebbero felicissimi di un Sanchez-bis".