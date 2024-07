"L'idea ha preso piede anche durante i colloqui con il nuovo allenatore, Roberto De Zerbi, e recentemente sono stati riallacciati i contatti con il nazionale cileno (166 presenze, 50 sanche equipe ritorno marsiglia) e il suo entourage, piuttosto interessati a questa possibilità. In scadenza di contratto con l'Inter, dove è tornato la scorsa estate, Sanchez sa già che non rinnoverà con i nerazzurri ma ha un'opportunità per restare in Italia, invece, visto che l'Udinese, club dove ha rivelato si è manifestato in Europa tra il 2006 e il 2011".

Ovviamente si tratta spesso di una seconda volta con Sanchez, che attualmente è in vacanza dopo aver giocato la Copa America con la sua selezione (eliminata nella fase a gironi) e che vuole darsi tempo per pensare. A 35 anni, l'attaccante ha ancora intatte le ambizioni, la voglia di giocare grandi partite e la speranza di arrivare in Champions League. Non ha un corteggiatore del genere, per il momento, ma vede nell'OM un club capace di offrirgli l'opportunità di tornare in Coppa dei Campioni, a breve termine", scrive il portale francese.