Daily Mail – United, no a prestito Sanchez in Europa League? Il motivo…

Anche il Daily Mail parla di quanto riferito ieri da Skysport, delle difficoltà dell’Inter di trattenere Sanchez e Moses fino alla fine della stagione. I due resterebbero per completare il campionato ma non per l’Europa League. Il giornale inglese sostiene: “Beppe Marotta lavora duramente per prendere accordi con i due club inglesi ma questo implicherebbe la concessione di ulteriori compensi alle due società per l’uso dei giocatori. Il Manchester United potrebbe dire di no al rinnovo del prestito di Alexis Sanchez anche per l’Europa League anche perché partecipa alla stessa competizione dell’Inter e potrebbero scontrarsi nelle ultime fasi della Coppa. Sicuramente Conte ha necessità dei due giocatori per la lotta in campionato”.

(Fonte: Daily Mail)