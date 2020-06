Inter, guai per Conte: Sanchez e Moses possono saltare l’Europa League, ci sono problemi

Antonio Conte potrebbe essere costretto a rinunciare a due pedine per l’Europa League da disputare il prossimo agosto. Ci sono problemi, riferisce Sky Sport, per la conferma di Alexis Sanchez e Victor Moses fino al termine della stagione.

L’Inter sta trattando con Manchester United e Chelsea e ha l’accordo per tenere i due giocatori fino al termine del campionato. Ma non c’è l’accordo, al momento, per far giocare ai due anche l’Europa League in programma ad agosto. Conte, quindi, potrebbe trovarsi improvvisamente senza due pedine di scorta per la competizione europea che si chiuderà il 21 agosto.