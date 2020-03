Stampa Uk – Sanchez, United gli deve un premio: ecco la cifra. Una fonte della società…

Il Manchester United dovrà versare ad Alexis Sanchez una cifra vicino a 1.24 mln alla fine del prestito. Il giocatore, secondo la stampa inglese, non sarà riscattato dall’Inter e il club inglese dovrà dargli il premio come da contratto firmato nel 2018. Era stato il caso Football Leaks a rivelare le clausole inserite nel suo contratto, inclusa questa cifra. E’ un extra rispetto allo stipendio di più di 400mila euro a settimana e l’Inter paga la metà del suo stipendio.

Una fonte interna ai Red Devils avrebbe dichiarato: “Sono tutti a conoscenza del suo stipendio e delle clausole sul suo contratto. Non ha fatto meglio in Italia, ma stanno pagando metà della sua paga. Sappiamo dalle varie voci che non lo riscatteranno“. Solskjaer ha confermato che Sanchez sarebbe tornato allo United a fine stagione e pare stia insistendo sul fatto che resti al Manchester il prossimo anno.

