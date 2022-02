La Stampa – Inter, Sanchez gol da galleria d’arte. Vidal appare indolente

I due cileni hanno fornito con la Roma due prestazioni differenti: il primo ha segnato il gol che ha chiuso la gara, il secondo aveva una chance importante

"Geniale l’apertura che permette di sbloccare la partita. Da galleria d’arte la conclusione del 2-0". Così La Stampa elogia l'interpretazione di Alexis Sanchez nella gara contro la Roma. Lui ha chiuso la partita con una rete bellissima portando il risultato sul 2-0 dopo il gol del vantaggio di Edin Dzeko arrivato dopo due minuti dal calcio d'inizio. Per il cileno il voto in pagella è 7.5. Solo 6 invece per Arturo Vidal che l'allenatore dell'Inter ha mandato in campo al posto di Calhanoglu dal primo minuto. "Non azzanna l’opportunità concessa da Inzaghi. In alcuni momenti appare indolente", si legge nel giudizio del quotidiano torinese.