Sangiuliano, Ministro Cultura: “Su San Siro non c’è alcun vincolo, decide il Sindaco”

Intervenendo sul tema del Meazza all’evento organizzato da Fdi a Milano in vista delle elezioni regionali in Lombardia, il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, ha parlato così della possibilità di istituire un vincolo su San Siro, per impedirne la demolizione in vista della costruzione del nuovo stadio di Inter e Milan:

"Sullo stadio Meazza di San Siro non c’è alcun vincolo. Il 27 gennaio del 2001 la sovrintendenza ha comunicato al comune di Milano la non sussistenza dei requisiti di carattere storico e artistico necessari per la sottoposizione a tutela dell’immobile. Successivamente, il 4 febbraio del 2019 il sindaco di Milano ha chiesto conferma dell’inesistenza di qualsiasi vincolo e la sovrintendenza ha confermato, con la direzione generale che il 12 aprile sempre del 2019 ha affermato che non si riconoscevano particolari caratteristiche di interesse storico e architettonico. Al momento, non c’è alcun vincolo e dovrà essere il sindaco di Milano a decidere cosa vuole fare, eventualmente anche sulla base di valutazioni ‘sentimentali’, visto il richiamo al valore iconico come percepito dal sentimento calcistico con cui la stessa sovrintendenza invitava a soluzioni alternative alla demolizione. Né il ministro della Cultura né il sottosegretario del Mic hanno il potere di apporre alcun vincolo, può apporlo soltanto il sovrintendente. In assenza di questo vincolo, il sindaco decide cosa fare".