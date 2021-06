Sannino: “Conte? Rimane solo il Tottenham. Vedremo Inzaghi all’Inter cosa farà”

Le parole del tecnico: "Quando vuoi cambiare un tecnico è perché ci hai pensato prima. Questa girandola mi fa pensare che ci sia poca progettualità"

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Beppe Sannino, allenatore, ha parlato così della girandola degli allenatori di queste settimane: "Quando vuoi cambiare un tecnico è perché ci hai pensato prima. Non è che finisci il campionato e decidi lì... In questo momento vedo la corsa a prendere qualcuno per fare torto agli altri. Questa girandola mi fa pensare che ci sia poca progettualità... Posso capire il ritorno di Allegri alla Juventus, perché non si era capito il motivo per cui avesse lasciato. Se è tornato indietro significa che qualcuno abbia capito di aver sbagliato qualcosa.