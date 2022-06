Sannino: “Dybala grande giocatore. Inter, ecco dove lo farei giocare”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, il tecnico ha parlato del possibile arrivo in nerazzurro dell'attaccante

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Giuseppe Sannino ha commentato il possibile approdo all'Inter di Paulo Dybala. "Se devo prendere Dybala, io farei giocare sempre dietro la punta dietro Lautaro. In un 3-5-2 dovrebbe giocare dietro la prima punta. Altrimenti potrebbe fare le due punte con dietro Dybala. Così Brozovic dovrebbe giocare da mediano. Nella mia carriera ho avuto Brienza e quando affrontavo squadra come Roma e Napoli, mi mettevo a specchio e lo spostavo a mezzala. Ma Dybala se lo prendi, non puoi farlo giocare lì. Deve girare lì davanti e trovarsi il suo ruolo. Credo che alla base di tutto ci sia l'equilibrio però".