GdS – Serie A e Festival di Sanremo: la Lega anticipa il fischio d’inizio del 25° turno?

L’edizione 2021 del Festival di Sanremo ‘costringe’ la Serie A a cambiare il suo programma. Secondo quanto riferisce La Gazzetta dello Sport, per evitare sovrapposizioni il 25° turno potrebbe anticipare di un paio d’ore: dalle 20 e 45, classico orario dell’infrasettimanale, alle 19. “Fischio d’inizio che permetterebbe ai telespettatori di non dover scegliere tra calcio e musica“. Tra i grandi ospiti della rassegna musicale ci sarà anche Zlatan Ibrahimovic: come confermato dal capo della direzione artistica Amadeus, lo svedese parteciperò a tutte le cinque serate.

La Rosea aggiunge “Non è un caso che la Lega di A abbia annunciato già da un paio di settimane anticipi e posticipi delle gare dalla 17a di andata alla 10a di ritorno: da sabato 9 gennaio a sabato 3 aprile il calendario è fatto, tranne che per gli orari della 6a di ritorno, quella del 3 marzo“. Tra le sfide del venticinquesimo turno c’è anche quella tra Parma e Inter, posticipo in programma il 4 marzo.