Sansone: “Ce la metteremo tutta: non voglio che la Juve vada in Champions”

Le parole del centravanti del Bologna: "Quando ero piccolo ero interista e milanista, tifavo Milano. Mai Torino"

Nicola Sansone, centravanti del Bologna, ha parlato ai microfoni di Tuttosport della corsa alla Champions League. Queste le sue parole: "Premetto che non sono più tifoso milanista da quando ho esordito tra i professionisti: quando ero piccolo ero interista e milanista, tifavo Milano. Mai Torino: oggi ce la metteremo tutta, non voglio che la Juve vada in Champions. Sperando che le altre vincano".